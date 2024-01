Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Plus

Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 1 764,00 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,119 Prozent stärker bei 1 765,75 Punkten in den Handel, nach 1 763,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 763,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 767,15 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, notierte der SLI bei 1 747,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der SLI mit 1 697,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, einen Stand von 1 714,17 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 3,60 Prozent auf 78,22 CHF), Sonova (+ 0,48 Prozent auf 269,80 CHF), Novartis (+ 0,37 Prozent auf 90,74 CHF), Sandoz (+ 0,35 Prozent auf 28,75 CHF) und Swiss Re (+ 0,31 Prozent auf 96,32 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-0,79 Prozent auf 1,94 CHF), SGS SA (-0,43 Prozent auf 73,98 CHF), Richemont (-0,31 Prozent auf 111,75 CHF), Lindt (-0,30 Prozent auf 10 110,00 CHF) und Holcim (-0,28 Prozent auf 64,42 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 98 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,212 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at