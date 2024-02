Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start auf grünem Terrain

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,44 Prozent fester bei 1 841,41 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,099 Prozent höher bei 1 835,15 Punkten in den Handel, nach 1 833,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 843,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 835,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 2,02 Prozent zu. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 1 769,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 689,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der SLI einen Wert von 1 778,99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,42 Prozent aufwärts. Bei 1 843,20 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 3,60 Prozent auf 256,20 CHF), ams (+ 3,03 Prozent auf 2,31 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 439,60 CHF), Swatch (I) (+ 2,44 Prozent auf 218,10 CHF) und Sandoz (+ 1,66 Prozent auf 28,82 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Temenos (-2,61 Prozent auf 61,88 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 102,15 CHF), Nestlé (-0,53 Prozent auf 97,59 CHF), Logitech (-0,44 Prozent auf 77,00 CHF) und Givaudan (-0,41 Prozent auf 3 647,00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 739 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,292 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at