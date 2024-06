Pluszeichen in Zürich: SMI am Nachmittag fester

Der Handel in Zürich verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der SMI legt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,05 Prozent auf 12 010,60 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,391 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,246 Prozent höher bei 12 033,82 Punkten in den Handel, nach 12 004,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 980,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 058,05 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,052 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, stand der SMI noch bei 11 854,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11 730,43 Punkten auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 11 183,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,52 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 295,18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,19 Prozent auf 1 151,00 CHF), Lonza (+ 1,03 Prozent auf 491,80 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 87,28 CHF), Sonova (+ 0,91 Prozent auf 278,40 CHF) und Novartis (+ 0,85 Prozent auf 96,26 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Givaudan (-2,14 Prozent auf 4 258,00 CHF), Richemont (-1,20 Prozent auf 140,30 CHF), Geberit (-0,71 Prozent auf 533,40 CHF), Sika (-0,65 Prozent auf 258,40 CHF) und Swiss Re (-0,40 Prozent auf 111,30 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 647 718 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,265 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,55 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

