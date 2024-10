Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,07 Prozent höher bei 12 131,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,418 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 12 137,61 Punkte an der Kurstafel, nach 12 122,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 150,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 107,99 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,816 Prozent nach oben. Der SMI wurde vor einem Monat, am 10.09.2024, mit 11 964,71 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wies der SMI einen Stand von 12 151,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, wurde der SMI mit 11 001,69 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,61 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 2,22 Prozent auf 115,05 CHF), Richemont (+ 0,61 Prozent auf 132,65 CHF), Sonova (+ 0,60 Prozent auf 321,20 CHF), Givaudan (+ 0,43 Prozent auf 4 437,00 CHF) und Roche (+ 0,34 Prozent auf 266,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Lonza (-1,65 Prozent auf 523,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,16 Prozent auf 221,40 CHF), Sika (-1,15 Prozent auf 258,00 CHF), Partners Group (-0,93 Prozent auf 1 272,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 49,59 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 850 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 227,857 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

