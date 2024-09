Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich im Plus

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,41 Prozent höher bei 11 971,52 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,418 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,463 Prozent auf 11 978,07 Punkte an der Kurstafel, nach 11 922,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 015,32 Punkte, das Tagestief hingegen 11 934,13 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,074 Prozent nach oben. Der SMI stand vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 11 873,71 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 12.06.2024, einen Wert von 12 167,59 Punkten auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 10 987,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,17 Prozent aufwärts. Bei 12 483,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 4,90 Prozent auf 1 166,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,86 Prozent auf 255,60 CHF), Alcon (+ 2,43 Prozent auf 84,40 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 79,82 CHF) und Geberit (+ 1,21 Prozent auf 533,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Roche (-2,68 Prozent auf 261,60 CHF), Lonza (-0,62 Prozent auf 541,60 CHF), Nestlé (+ 0,14 Prozent auf 87,88 CHF), Swiss Life (+ 0,29 Prozent auf 697,40 CHF) und Givaudan (+ 0,33 Prozent auf 4 542,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 986 245 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 241,726 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent an der Spitze im Index.

