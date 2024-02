Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels freundlich

Am Freitag geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 11 415,09 Punkte nach oben. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,281 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,179 Prozent auf 11 406,58 Punkte an der Kurstafel, nach 11 386,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 402,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 418,34 Zähler.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,02 Prozent nach oben. Der SMI lag vor einem Monat, am 23.01.2024, bei 11 149,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, notierte der SMI bei 10 851,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 247,75 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,19 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 477,47 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 0,85 Prozent auf 95,04 CHF), Richemont (+ 0,77 Prozent auf 136,80 CHF), Givaudan (+ 0,75 Prozent auf 3 779,00 CHF), Lonza (+ 0,74 Prozent auf 462,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,50 Prozent auf 461,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,85 Prozent auf 39,87 CHF), Kühne + Nagel International (-0,35 Prozent auf 287,30 CHF), Swisscom (-0,23 Prozent auf 513,60 CHF), Alcon (-0,17 Prozent auf 70,58 CHF) und Holcim (+ 0,06 Prozent auf 69,08 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 382 145 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 272,064 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

