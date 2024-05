Pluszeichen in Zürich: SPI nachmittags mit positivem Vorzeichen

Aktuell wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,03 Prozent stärker bei 15 637,47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,922 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,580 Prozent fester bei 15 567,13 Punkten, nach 15 477,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 560,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 651,26 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 3,56 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 10.04.2024, den Stand von 15 158,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Stand von 14 515,69 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 10.05.2023, einen Stand von 15 115,29 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,33 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 651,26 Punkten. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,42 Prozent auf 7,09 CHF), Bellevue (+ 7,41 Prozent auf 20,30 CHF), ams (+ 5,29 Prozent auf 1,26 CHF), Orascom Development (+ 5,26 Prozent auf 4,40 CHF) und METALL ZUG (+ 5,08 Prozent auf 1 345,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Leclanche (Leclanché SA) (-8,44 Prozent auf 0,56 CHF), HOCHDORF (-5,68 Prozent auf 10,80 CHF), Curatis (-5,16 Prozent auf 8,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,85 Prozent auf 0,08 CHF) und Villars SA (-3,08 Prozent auf 630,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 27 324 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 246,232 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at