Pluszeichen in Zürich: SPI startet mit Gewinnen

Der SPI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,74 Prozent aufwärts auf 15 093,38 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,898 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,717 Prozent stärker bei 15 089,90 Punkten, nach 14 982,45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 079,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 15 093,38 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, stand der SPI bei 15 307,08 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, bei 14 681,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, lag der SPI-Kurs bei 15 049,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,59 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Spexis (+ 8,36 Prozent auf 0,06 CHF), Kinarus (+ 5,88 Prozent auf 0,00 CHF), GAM (+ 4,17 Prozent auf 0,25 CHF), Sandoz (+ 3,90 Prozent auf 30,66 CHF) und ams (+ 3,15 Prozent auf 0,96 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,35 Prozent auf 0,57 CHF), Bucher Industries (-3,59 Prozent auf 363,00 CHF), Molecular Partners (-2,82 Prozent auf 3,28 CHF) und Orascom Development (-1,83 Prozent auf 4,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 35 771 445 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,598 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

