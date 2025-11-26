Pluszeichen in Zürich: SPI startet mit Gewinnen

Der SPI hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 17 565,29 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,231 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 17 563,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 542,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 545,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 572,70 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,738 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der SPI mit 16 896,19 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 15 490,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 13,19 Prozent zu Buche. Bei 17 689,35 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 8,49 Prozent auf 0,06 CHF), Montana Aerospace (+ 6,25 Prozent auf 24,65 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,00 Prozent auf 29,40 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,69 Prozent auf 1,45 CHF) und Swissquote (+ 3,85 Prozent auf 490,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil GAM (-11,24 Prozent auf 0,15 CHF), Arbonia (-3,52 Prozent auf 4,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3,45 Prozent auf 0,14 CHF), Xlife Sciences (-3,43 Prozent auf 16,90 CHF) und Feintool International (-2,29 Prozent auf 9,38 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 207 078 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 274,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Mit 11,53 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

