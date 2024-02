Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Freitag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 14 798,96 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,946 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,137 Prozent stärker bei 14 791,16 Punkten, nach 14 770,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 773,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 854,29 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wurde der SPI auf 14 628,23 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 014,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 422,40 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,57 Prozent nach oben. Bei 14 931,98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Aluflexpack (+ 62,11 Prozent auf 14,12 CHF), Kudelski (+ 13,08 Prozent auf 1,47 CHF), Spexis (+ 7,14 Prozent auf 0,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,00 Prozent auf 1,59 CHF) und Lalique (+ 5,88 Prozent auf 36,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Kinarus (-11,76 Prozent auf 0,01 CHF), ObsEva (-8,95 Prozent auf 0,06 CHF), Evolva (-7,94 Prozent auf 0,63 CHF), Idorsia (-7,84 Prozent auf 1,38 CHF) und AIRESIS (-6,48 Prozent auf 0,51 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 269 316 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,292 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at