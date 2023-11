Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsstart stärker

Am Montag legt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 13 899,81 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,828 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,162 Prozent auf 13 917,26 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 13 895,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 917,26 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 06.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 162,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 14 657,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, den Stand von 13 757,97 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,03 Prozent nach. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Bei 13 451,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 13,58 Prozent auf 4,60 CHF), Idorsia (+ 7,58 Prozent auf 2,27 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 3,23 Prozent auf 0,10 CHF), ams (+ 2,93 Prozent auf 3,65 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 2,41 Prozent auf 4 250,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Tornos SA (-5,17 Prozent auf 5,50 CHF), OC Oerlikon (-4,63 Prozent auf 3,67 CHF), Barry Callebaut (-1,83 Prozent auf 1 448,00 CHF), Private Equity (-1,72 Prozent auf 68,60 CHF) und Medartis (-1,30 Prozent auf 75,70 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 928 905 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,860 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die Achiko-Aktie hat mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

