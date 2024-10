Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SPI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent auf 16 222,16 Punkte an. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,199 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,166 Prozent auf 16 190,16 Punkte an der Kurstafel, nach 16 163,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 222,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 190,16 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,896 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 035,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, erreichte der SPI einen Wert von 16 212,80 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, bei 13 603,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 11,34 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 19,28 Prozent auf 0,11 CHF), Curatis (+ 4,65 Prozent auf 9,00 CHF), Lonza (+ 2,81 Prozent auf 555,60 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 1,89 Prozent auf 9,17 CHF) und PolyPeptide (+ 1,75 Prozent auf 29,10 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Temenos (-6,19 Prozent auf 60,60 CHF), Meyer Burger Technology (-2,57 Prozent auf 1,56 CHF), Relief Therapeutics (-2,48 Prozent auf 5,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-1,95 Prozent auf 25,20 CHF) und Bucher Industries (-1,51 Prozent auf 358,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 133 514 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,416 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

