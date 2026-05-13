Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
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13.05.2026 14:42:10
PMGC Grabs Precision Parts Maker Serving Boeing, Honeywell
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|14 850,00
|1,99%
|Boeing Co.
|207,20
|0,85%
|Honeywell
|186,12
|0,03%