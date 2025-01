ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 208 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal spiegele die Auswirkungen eines mittlerweile beendeten Streiks und höhere Kostenerwartungen im Rüstungsgeschäft wider, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Belastungen seien weitgehend erwartet worden und so hätten die neuen Erkenntnisse bereinigenden Charakter./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 12:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 12:14 / GMT



