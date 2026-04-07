POINT legte Quartalsergebnis vor

POINT hat am 06.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,26 JPY. Im Vorjahresquartal waren -6,780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,42 Prozent auf 76,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 205,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 208,93 JPY erwirtschaftet worden.

POINT hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 304,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 293,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at