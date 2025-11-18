LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
18.11.2025 14:03:17
Poland identifies 2 suspects in rail line sabotage as Ukrainians working for Moscow
Two Ukrainian men are suspected of collaborating with Russian intelligence to sabotage a Polish railway route, according to Warsaw.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!