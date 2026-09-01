01.09.2026 11:09:38

Polens Regierungschef mahnt Solidarität mit Ukraine an

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk hat beim alljährlichen Gedenken an den deutschen Überfall auf Polen 1939 die Solidarität des Westens mit der Ukraine angemahnt. "Heute rufen wir laut von Westerplatte aus der gesamten freien Welt zu: Seid solidarisch, wir müssen der Ukraine helfen zu überleben!", sagte er am Kriegerdenkmal Westerplatte in Danzig. Die kommenden Monate, der bevorstehende Herbst und Winter, könnten entscheidend sein für die Unabhängigkeit der Ukraine, das Schicksal Polens und der freien Welt.

Tusk warnte auch vor dem Wiederaufleben einer "braunen Welle der Aggression und Verachtung" in Europa und den USA. Er erinnerte an die 80 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs, an sechs Millionen Opfer unter den polnischen Bürgern und die Ermordung "fast aller Juden in Europa durch die vom Wahn ergriffenen Nazis".

Mit Blick auf das im September 1938 geschlossene Münchner Abkommen, bei dem die Großmächte die Abtretung des Sudetenlands durch die Tschechoslowakei an Nazi-Deutschland absegneten, sagte Polens Regierungschef: "Wir dürfen die Fehler von damals nicht wiederholen, München darf sich nicht wiederholen, diese grauenhafte, hilflose, machtlose Politik des Nachgebens gegenüber dem Bösen."

Polens Präsident erneuert Forderung an Deutschland

Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki erneuerte seine Forderungen nach Reparationszahlungen von Deutschland für die von seinem Land im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden. "Von hier, von Westerplatte aus, appelliere ich an den deutschen Bundeskanzler und an das deutsche Volk: Lasst uns die Frage der Reparationen und der Wiedergutmachung regeln - im Sinne der historischen Gerechtigkeit, aber auch im Sinne der Zukunft."

Aus deutscher Sicht haben die Verträge zur Wiedervereinigung Deutschlands die Frage abschließend geklärt, demnach stehen Polen keine Reparationen zu. Aber auch mit Gesten eines symbolischen Entgegenkommens tun sich beide Seiten schwer.

Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 löste Nazideutschland den Zweiten Weltkrieg aus. In einem der ersten Gefechte beschoss ein deutsches Kriegsschiff den polnischen militärischen Vorposten Westerplatte in Danzig./dhe/DP/stk

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