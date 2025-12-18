Polens Tusk bei Gipfel: Entweder heute Geld oder morgen Blut

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk hat vor dem entscheidenden EU-Gipfel in Brüssel deutliche Worte zur Bedeutung weiterer finanzieller Unterstützung für die Ukraine gefunden. "Jetzt haben wir eine einfache Wahl: Entweder heute Geld oder morgen Blut", sagte Tusk vor Beginn der Beratungen der europäischen Staats- und Regierungschefs.

Er meine damit nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa. "Diese Entscheidung müssen wir treffen, und nur wir allein." Alle europäischen Staats- und Regierungschefs müssten sich endlich dieser Herausforderung stellen.

Bei dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen geht es um eine Entscheidung in der so wichtigen Streitfrage der Nutzung des russischen Vermögens. Vor allem Belgien, wo der größte Teil des Vermögens lagert, hat allerdings erhebliche rechtliche und politische Bedenken. Für die Ukraine hat die Entscheidung existenzielle Bedeutung. Bei einem Nein muss sie damit rechnen, dass ihr schon im ersten Halbjahr 2026 die Mittel für den Abwehrkampf gegen Russland ausgehen./tre/DP/jha