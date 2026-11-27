BERLIN (dpa-AFX) - Die Union verliert laut einer aktuellen Umfrage erneut leicht an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Kanzlerpartei auf 21 Prozent der Stimmen und damit auf einen Punkt weniger im Vergleich zu einer Umfrage vor zwei Wochen. Das geht aus dem ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen hervor. Die AfD liegt unverändert auf dem ersten Platz mit 28 Prozent.

Die SPD verbessert sich demnach um einen Punkt auf 14 Prozent. Die Grünen liegen unverändert bei 15 Prozent. Die Linke kommt auf 10 Prozent. Die FDP würde mit 3 Prozent der Stimmen weiterhin den Einzug in den Bundestag verpassen.

Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Der Umfrage zufolge hätte die derzeitige schwarz-rote Regierungskoalition weiterhin keine Mehrheit.

Für das ZDF-"Politbarometer" wurden vom 24. bis 26. November 1.245 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund zwei Prozentpunkte.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./csd/DP/zb