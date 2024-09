POLITIK-BLOG/Ex-Grünenchef Bütikofer ruft eigene Partei zu Diskussionen auf

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Ex-Grünenchef Bütikofer ruft eigene Partei zu Diskussionen auf

Grünen-Urgestein Reinhard Bütikofer mahnt seine Partei, nach der Verkündung des Rückzugs des Parteivorstandes um den richtigen Weg zu streiten. "Einfach das Personal des Bundesvorstands auszuwechseln und ansonsten ändert sich nichts, das wird nicht funktionieren. Es braucht jetzt mehr Diskussion in der Breite der Partei, wie wir uns positionieren wollen", sagt der frühere EU-Politiker Bütikofer dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Ich halte es mit Franz Müntefering, der kürzlich sagte, es sei Aufgabe einer Partei, um den richtigen Weg zu streiten." Dem stimme er zu. Das könne man nicht an "ein, zwei oder anderthalb Führungsfiguren delegieren", so Bütikofer.

Arbeitgeber: Rentenpaket soll ins Museum für vermurkste Reformen

Die Arbeitgeber haben gefordert, das derzeit im Bundestag diskutierte Rentenpaket Ii fallenzulassen. "Das Rentenpaket II gehört nicht in den Bundestag, sondern ins Museum für vermurkste Reformen", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger. Deutschland stehe mit dem Rentenbeginn der Babyboomer vor einer gewaltigen demografischen Herausforderung. "Das Versprechen, ein Rentenniveau von 48 Prozent bis 2039 zu garantieren, ist in dieser Situation schlicht kurzsichtig und unseriös", urteilte der Arbeitgeberpräsident. Leid- und Lastentragende seien die Jüngeren, denen immer weniger Netto vom Brutto bleibe, und die Arbeitgeber, weil die ohnehin schon hohen Arbeitskosten in Deutschland damit noch weiter stiegen. "So macht man Arbeit immer unattraktiver", warnte Dulger. "Die Ampel sollte sich auf nachhaltige Reformen bei der betrieblichen und privaten Altersvorsorge konzentrieren."

Saarländischer CDU-Chef will Grünen "eine Chance" für Neustart geben

Nach einer inhaltlichen Neuausrichtung der Grünen sollte die Union laut dem saarländischen CDU-Chef Stephan Toscani eine Kooperation nicht grundsätzlich ausschließen. "Am Ende kommt es vor allem auf Inhalte an, weniger auf Personen", sagte Toscani der Rheinischen Post. Deshalb bleibe abzuwarten, "ob der Neustart der Grünen auch in der Wirtschafts-, Energie- und Migrationspolitik gelingt", ergänzte Toscani. "Die Chance darauf sollten wir ihnen geben."

Jusos fordern von SPD-Spitze mehr Fokus auf junge Menschen

Mit Blick auf die hohen Zustimmungswerte der AfD bei jungen Menschen hat der Vorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, die SPD-Spitze zu mehr Fokus auf Themen junger Menschen aufgerufen. "Teurer Wohnraum, soziale Ängste und massive Ungleichheit in der Bildung und weiten Bereichen unserer Gesellschaft - dadurch herrscht insbesondere bei jungen Menschen ein massiver Pessimismus, den die SPD und auch andere demokratischen Parteien nicht ausreichend auffangen", sagte Türmer der Rheinischen Post. "Dadurch entsteht bei jungen Menschen das Gefühl, dass sämtliche politische Verantwortungsträger sich nicht um sie und ihre Probleme kümmern." Dann dürfe man sich auch nicht wundern, dass junge Menschen begännen, an Institutionen des Staates und der Demokratie zu zweifeln.

Umweltministerin Lemke übt grüne Selbstkritik

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) formuliert nach dem Rücktritt des Vorstands der Grünen harte Selbstkritik. "Man kann eher abstrakte Notwendigkeiten in den Vordergrund stellen oder vorrangig die Lebensrealitäten der Menschen in den Blick nehmen. Wir haben hier die Balance verloren", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Wir haben die Veränderungen in den Lebensrealitäten durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, den Nahostkonflikt, die globale Inflation zu wenig berücksichtigt." Beim Heizungsgesetz habe die Partei "zu schnell zu viel" gewollt, sagte Lemke. Es sei der Eindruck geblieben, "dass wir zu wenig auf die Menschen geschaut haben und zu sehr auf abstrakte Klimaschutzziele". Die Partei müsse eine neue Balance finden zwischen dem, was notwendig ist und dem, was für viele Menschen kurzfristig möglich ist: "Wir müssen auf eine veränderte politische Zeit reagieren. Anders geht es nicht."

Wagenknecht nennt Bedingungen für Koalitionsverhandlungen

BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht hat ihren Anspruch darauf verteidigt, über mögliche Regierungsbeteiligungen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg das letzte Wort zu haben, und Bedingungen genannt. "Wenn wir eine wichtige Forderung in einem Land aufgeben, werden wir sie dann auch in den anderen Ländern nur noch schwer durchsetzen können. Um eine starke Verhandlungsposition zu haben, müssen wir abgestimmt handeln", sagte Wagenknecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als unverhandelbar nannte sie die Punkte Waffenlieferungen an die Ukraine, Stationierung von US-Mittelstreckenraketen und Corona-Aufarbeitung. Die Länder müssten die Bundesregierung auffordern, in der Ukraine "auf Diplomatie statt immer nur auf Waffen zu setzen", und "auch eine klare Position zur Aufstellung von US-Mittelstreckenraketen beziehen, die zwei Drittel der Menschen im Osten ablehnen". Dies gehöre "in die Präambel des Koalitionsvertrags".

BDI will "Neuausrichtung der industriepolitischen Agenda"

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisiert angesichts der schlechten Konjunkturprognose die deutsche Politik scharf: "Ursache der Wachstumsschwäche ist nicht eine lahmende Weltkonjunktur, sondern es sind die hausgemachten Standortdefizite", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Erst wenn diese von der Politik ganzheitlich angegangen werden, können wir auf einen nachhaltigen Wachstumspfad gelangen." Der BDI warnte davor, der Wirtschaftsabschwung werde zu einem langfristigen Trend. Die Verbandschefin forderte daher dringend einen Kurswechsel, damit Deutschland den "Pfad der schleichenden Deindustrialisierung" wieder verlassen kann: "Es geht um nicht weniger als um eine Neuausrichtung der industriepolitischen Agenda", so Gönner.

