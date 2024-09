POLITIK-BLOG/Grüne fallen in Wählergunst auf Sieben-Jahres-Tief

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grüne fallen in Wählergunst auf Sieben-Jahres-Tief

Die Grünen verlieren in den Umfragen weiter an Zustimmung und fallen das erste Mal seit sieben Jahren auf einen einstelligen Wert. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen auf 9,5 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den repräsentativen Meinungstrend des Instituts Insa. Das sei ein halber Punkt weniger als in der Vorwoche und der tiefste Wert seit 2017. Die FDP verliert 1 Punkt und rutscht auf 3,5 Prozent ab. Die SPD kann als einzige Regierungspartei ihren Zustimmungswert (plus 1,5 Prozentpunkte) erhöhen und erreicht 15,5 Prozent. Die Union verliert 1 Prozentpunkt und kommt auf 32 Prozent. Die AfD (20 Prozent) verbessert sich um einen halben Prozentpunkt. "Die SPD verkürzt zwar den Abstand zu AfD und Union", sagte Insa-Chef Hermann Binkert. "Die Ampel-Koalition schwächt aber unter dem Strich alle drei sie tragenden Parteien."

