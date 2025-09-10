10.09.2025 12:43:38

Polnisches Innenministerium: Bisher sieben Drohnen gefunden

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen sind nach Angaben des Innenministeriums bisher sieben Drohnen oder Trümmerteile von Drohnen nach dem nächtlichen Eindringen russischer unbemannter Flugobjekte in den polnischen Luftraum gefunden worden. Fünf Drohnen seien in der ostpolnischen Wojwodschaft Lublin gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Eine Drohne sei über der Wojwodschaft Lodz in Zentralpolen abgestürzt, eine weitere über der nordöstlichen Wojwodschaft Masuren-Ermland. Außerdem seien Trümmer eines Geschosses unbekannter Herkunft gefunden worden.

Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich um vorläufige Angaben - Polizei und Militär suchten weiterhin nach Drohnen beziehungsweise Drohnenteilen. In der Nacht waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine laut Oberkommando der Armee mehr als ein Dutzend Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Ministerpräsident Donald Tusk beantragte nach dem Vorfall Nato-Konsultationen nach Artikel 4. Dieser sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen bedroht sieht./czy/DP/stk

