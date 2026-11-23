POLWAX hat am 21.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,54 Prozent auf 53,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte POLWAX 54,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at