Polyram (1999) hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,320 ILS je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent auf 1,0 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,9 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at