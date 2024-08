Polytec im 1. Halbjahr mit stabilem Umsatz - Polytec-Aktie in Rot

Der börsennotierte oberösterreichische Auto-Zulieferer Polytec hat im ersten Halbjahr 2024 seinen Umsatz um 3 Prozent auf 349,6 Mio. gesteigert und seinen Betriebsgewinn (EBIT) von 0,3 Mio. auf 3,5 Mio. Euro verbessert. Unterm Strich blieb dennoch ein Verlust von 2,7 Mio. Euro, der allerdings gegenüber der ersten Jahreshälfte 2023 (-3,7 Mio. Euro) etwas eingedämmt werden konnte.

In seinem Ausblick für das Gesamtjahr 2024 geht das Polytec-Management weiterhin von einem Umsatz in der Größenordnung von 660 Mio. bis 710 Mio. Euro aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2 bis 3 Prozent an. In der ersten Jahreshälfte lag die EBIT-Marge bei 1,0 Prozent, nach 0,1 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Eigenkapitalquote von Polytec beträgt 41 Prozent, die Nettofinanzverbindlichkeiten liegen bei 71,1 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigte Ende Juni 3.906 Leute.

Die Polytec-Aktie verliert in Wien zeitweise 2,15 Prozent auf 3,18 Euro.

