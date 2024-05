Die Analysten von Warburg Research haben ihre Einstufung "Hold" für die Aktien der heimischen Polytec nach der Vorlage aktueller Quartalszahlen bestätigt. Auch das Kursziel für die Titel des Automobilzulieferers in Höhe von 4,0 Euro wurde vom zuständigen Experten Marc-René Tonn unverändert beibehalten. Zum Vergleich: Am Donnerstagmittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 3,56 Euro.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Polytec einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2024 mit einer Rückkehr zur operativen Rentabilität. Zudem wurde der Ausblick auf das Gesamtjahr bei der Ergebnisvorlage bestätigt.

Der Warburg-Experte rechnet für 2024 mit einem Gewinn von 0,09 Euro je Aktie. Die Gewinnprognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 0,36 Euro bzw. 0,67 Euro je Titel. Als Dividendenausschüttungen werden in diesem Zeitraum jährlich 0,05 Euro, 0,15 Euro sowie 0,20 Euro pro Anteilsscheine erwartet.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

