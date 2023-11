Die Analysten von Warburg Research haben ihre Einstufung "Hold" für die Aktien der heimischen Polytec nach der Vorlage frischer Quartalszahlen bestätigt. Auch das Kursziel für die Titel des Automobilzulieferers in Höhe von 5,0 Euro wurde von Analyst Marc-René Tonn unverändert beibehalten. Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 3,92 Euro.

Der Umsatz im dritten Quartal sei laut dem Warburg-Experten den Erwartungen entsprechend ausgefallen. Das operative Ergebnis (EBIT) lag indes im roten Bereich, unter anderem wegen Produktionsengpässen. Tonn verwies darauf, dass der Konzern nun seinen Ausblick für das Gesamtjahr justiert habe. So werde mit einem geringeren Erlös von 630 Mio. Euro gerechnet, nachdem bereits im Zuge der Halbjahreszahlen die Prognosen auf 650 Mio. Euro gesenkt worden waren.

Der Warburg-Experte rechnet für 2023 mit einem Ergebnis von minus 0,27 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei plus 0,31 Euro bzw. plus 0,69 Euro je Titel. Für heuer und das nächste Jahr prognostizierte die Warburg eine Dividendenauszahlung von 0,10 Euro je Anteilsschein. Für 2025 sollen 0,20 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN AT0000A00XX9

