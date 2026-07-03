Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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03.07.2026 20:15:21
Pope Leo defends US immigrant history at 250th anniversary
The first US pope said "successive waves of immigrants" played a role in shaping the United States, which marks its 250th anniversary on Saturday. Leo's remarks have made him a target of President Donald Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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