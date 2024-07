Porsche-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sei bereit, niedrigere Absatzvolumina in Kauf zu nehmen, um die Verkaufspreise zu "schützen", schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund für die schwächere Umsatzrendite in diesem Jahr gegenüber den mittelfristigen Zielen sei die Einführung neuer Modelle, die zu einer eingeschränkten Produktverfügbarkeit, zusätzlichen Einführungskosten und höheren Entwicklungskosten führten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:57 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 69,26 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 55,93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 204 025 Porsche-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 10,6 Prozent zurück. Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 05:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.