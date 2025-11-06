Portillos A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Portillos A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 181,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at