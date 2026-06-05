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05.06.2026 06:11:24
Portugal: General strike causes disruption to services
Flights have been canceled and schools closed as unions stage a strike over government labor reform plans. It is the second major walkout in Portugal in six months.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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