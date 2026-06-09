09.06.2026 15:51:20

Portugal: General strike causes disruption to services

Flights have been canceled and schools closed as unions stage a strike over government labor reform plans. It is the second major walkout in Portugal in six months.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
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