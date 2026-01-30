30.01.2026 06:31:29

POSCO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

POSCO hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4677,97 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5641,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16 841,48 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 805,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2612,65 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 17 119,98 Milliarden KRW gesehen hatten.

POSCO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6232,36 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14451,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,94 Prozent zurück. Hier wurden 69 094,89 Milliarden KRW gegenüber 72 688,14 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 12610,10 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 69 552,70 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

