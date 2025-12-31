LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
31.12.2025 22:00:26
Post Holdings Insider Sells $160,000 Worth of Stock in Line With Past Transactions
On Dec. 5, 2025, Bradly A. Harper, SVP and Chief Accounting Officer of Post Holdings (NYSE:POST), executed an open-market sale of 1,658 directly held shares, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($96.69); post-transaction value based on Dec. 5, 2025 market close (approximately $96.03).Note: 1-year price change calculated as of market close Dec. 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
