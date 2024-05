Postal Savings Bank of China Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Postal Savings Bank of China Un äußerte sich am 29.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,790 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Postal Savings Bank of China Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,33 Milliarden USD im Vergleich zu 21,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at