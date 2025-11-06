|
06.11.2025 06:31:29
PostNL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
PostNL stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
PostNL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 EUR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PostNL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 756,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 753,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
