Power Mech Projects: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Power Mech Projects lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Power Mech Projects 14,20 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at