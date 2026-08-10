PPL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PPL lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte PPL einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,11 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at