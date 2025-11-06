|
PQ Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PQ Group hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
PQ Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 204,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PQ Group 179,2 Millionen USD umgesetzt.
