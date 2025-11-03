PRA Group Aktie

WKN DE: A12ELV / ISIN: US69354N1063

03.11.2025 22:57:14

PRA Group Posts Q3 Loss

(RTTNews) - PRA Group, Inc. (PRAA) Monday reported a third-quarter net loss of $407.7 million or $10.43 per share, compared to a net income of $27.2 million or $0.69 per share last year.

Adjusted net income attributable to PRA Group, Inc. of $20.9 million, or $0.53 per share.

Total revenues for the quarter were $311.1 million, compared to $281.5 million last year.

