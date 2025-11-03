PRA Group Aktie
WKN DE: A12ELV / ISIN: US69354N1063
|
03.11.2025 22:57:14
PRA Group Posts Q3 Loss
(RTTNews) - PRA Group, Inc. (PRAA) Monday reported a third-quarter net loss of $407.7 million or $10.43 per share, compared to a net income of $27.2 million or $0.69 per share last year.
Adjusted net income attributable to PRA Group, Inc. of $20.9 million, or $0.53 per share.
Total revenues for the quarter were $311.1 million, compared to $281.5 million last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PRA Group Incmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: PRA Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: PRA Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: PRA Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: PRA Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.25
|Ausblick: PRA Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)