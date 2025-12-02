Prada Spa Aktie

Prada Spa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NDNB / ISIN: IT0003874101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Übernahme 02.12.2025 13:01:00

Prada-Aktie tiefer: Versace vollständig übernommen

Prada-Aktie tiefer: Versace vollständig übernommen

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien.

Dies teilte der Prada-Konzern in Mailand mit. In den vergangenen Jahren war Versace - benannt nach dem 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace - unter dem Dach der Gesellschaft Capri Holdings aus den USA.

Diese Anteile seien nun komplett übernommen worden, so Prada. Alle Genehmigungen durch die für die Kontrolle des Wettbewerbs zuständigen Behörden seien erteilt. Die EU-Kommission in Brüssel hatte bereits im September zugestimmt. Zu Prada gehören neben der weltbekannten Marke unter eigenem Namen weitere Luxushersteller wie Miu Miu und Church's.

Kaufpreis von 1,25 Milliarden Euro

Der Kaufpreis für die italienische Konkurrenz von Versace war zuvor mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Über die Übernahme wurde längere Zeit spekuliert, bis Prada die Pläne dann im Frühjahr offiziell machte. Zuletzt gab es noch einige Hindernisse, wozu auch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump gehörten, die auch Italien treffen.

Der Kaufpreis für das 1978 gegründete Unternehmen liegt niedriger als die Summe von 1,5 Milliarden Euro, die ursprünglich im Raum stand. Prada gibt es bereits seit 1913. Capri Holdings hat auch Marken wie Michael Kors und Jimmy Choo im Portofolio.

Sowohl Prada als auch Versace gehören zu den großen Namen der italienischen Mode. Firmengründer Gianni Versace wurde 1997 in den USA ermordet. Im Frühjahr hatte seine Schwester Donatella Versace (70) nach fast drei Jahrzehnten ihren Posten als Kreativchefin geräumt. Seit dem 1. April ist sie nur noch Chef-Markenbotschafterin. Neuer Kreativchef der Luxusmarke ist Dario Vitale, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hatte.

Die Prada-Aktie hat in Hongkong am Dienstag 0,77 Prozent tiefer bei 46,10 HKD geschlossen.

MAILAND (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Börse-Aktie erholt sich: JPMorgan erwartet Trendwende - Allfunds-Übernahme im Blick

Bildquelle: Dragon Images / Shutterstock

Nachrichten zu Prada Spamehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Prada Spamehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prada Spa 5,11 -0,23% Prada Spa

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen