Unter Druck 28.11.2025 13:04:38

PUMA-Aktie verliert etwas Schwung nach Übernahmespekulationen

Die am Vortag neu angefachten Übernahmespekulationen rund um die PUMA-Aktie werden am Freitag etwas nüchterner gesehen.

Zeitweise sinkt der Kurs des Sportartikelherstellers um 1,78 Prozent auf 19,86 Euro im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs vom Vortag. Da hatte es einen Kurssprung um fast 19 Prozent gegeben. In diesem Jahr liegen die PUMA-Aktien aber immer noch mit mehr als der Hälfte im Minus.

Vor allem dem chinesischen Konzern Anta Sports wird derzeit ein Interesse nachgesagt, wobei auch der Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics von der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise als mögliche Interessenten genannt worden waren. Wie Bloomberg mittlerweile aber berichtet, hat zumindest Asics den Gedanken an eine PUMA-Übernahme zurückgewiesen. Demnach gebe es derzeit weder Gespräche noch einen solchen Plan.

/tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

19.11.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 PUMA Halten DZ BANK
03.11.25 PUMA Neutral UBS AG
31.10.25 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 19,85 0,66% PUMA SE

