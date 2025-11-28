PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Unter Druck
|
28.11.2025 13:04:38
PUMA-Aktie verliert etwas Schwung nach Übernahmespekulationen
Zeitweise sinkt der Kurs des Sportartikelherstellers um 1,78 Prozent auf 19,86 Euro im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs vom Vortag. Da hatte es einen Kurssprung um fast 19 Prozent gegeben. In diesem Jahr liegen die PUMA-Aktien aber immer noch mit mehr als der Hälfte im Minus.
Vor allem dem chinesischen Konzern Anta Sports wird derzeit ein Interesse nachgesagt, wobei auch der Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics von der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise als mögliche Interessenten genannt worden waren. Wie Bloomberg mittlerweile aber berichtet, hat zumindest Asics den Gedanken an eine PUMA-Übernahme zurückgewiesen. Demnach gebe es derzeit weder Gespräche noch einen solchen Plan.
Analysen zu PUMA SEmehr Analysen
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
