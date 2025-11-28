Post-Aktie legt zu: Übernahme von 70 Prozent an bulgarischem e-Commerce-Unternehmen

Die Post übernimmt um 55 Mio. Euro 70 Prozent an der bulgarischen euShipments.com AD, einem Anbieter integrierter E-Commerce-Lösungen.

Für Erwerb bzw. Verkauf der restlichen 30 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre gibt es eine Option. Das 2012 gegründete Unternehmen betreue rund 1.300 Kunden und beschäftige über 350 "E-Commerce-Expert*innen" und werde heuer "bei guter Profitabilität" rund 50 Millionen Euro Umsatz machen, teilte die Post am Freitag mit.

Sollten alle Kartellbehörden zustimmen, soll der Deal im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. "Die Übernahme stärkt die regionale Präsenz der Österreichischen Post in Südost- und Osteuropa und erweitert zugleich ihr Angebot für internationale E-Commerce-Lösungen", schreibt die Post in ihrer Aussendung.

In Wien stieg die Post-Aktie letztlich um 0,49 Prozent auf 30,50 Euro.

tsk/stf

APA