Precigen präsentierte Quartalsergebnisse

Precigen hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6293,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Precigen einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at