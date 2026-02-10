Precision Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Precision Electronics hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Precision Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 184,3 Millionen INR im Vergleich zu 113,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at