Precision System Science legte Quartalsergebnis vor

Precision System Science präsentierte in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,770 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Precision System Science 1,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at