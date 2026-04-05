The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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05.04.2026 17:30:00
Prediction: 1 Artificial Intelligence (AI) Stock Will Quietly Double While the Market Panics Over TurboQuant
Every so often, the stock market has a way of manufacturing a crisis. This time, it's Alphabet's (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) Google TurboQuant -- a compression algorithm that reportedly shrinks artificial intelligence (AI) memory requirements by 6x.The narrative writes itself: Less memory required is a knockout punch for the likes of Micron Technology (NASDAQ: MU), Sandisk (NASDAQ: SNDK), Western Digital, and Seagate Technology. On the surface, the panic is understandable.But smart investors understand that this narrative is almost certainly wrong. Somewhere in the storm dragging down chip stocks lives an opportunity that could quietly double.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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