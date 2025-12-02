Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

02.12.2025 12:45:00

Prediction: Applied Digital Could Soar 133% After Its Latest Milestone

Applied Digital (NASDAQ: APLD) is gaining momentum as massive long-term AI infrastructure agreements push its contracted revenue toward $16 billion. With rapid construction progress, expanding hyperscaler partnerships, and growing institutional interest, the company is positioning itself as a major player in the race for high-density compute capacity.Stock prices used were the market prices of Nov. 26, 2025. The video was published on Dec. 1, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
