WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

28.10.2025 08:06:00

Prediction: Artificial Intelligence (AI) Powerhouse Palantir Technologies Will Disappoint Wall Street on Nov. 3

For the last three years, no innovation has captivated the attention of Wall Street and everyday investors quite like the evolution of artificial intelligence (AI). Empowering software and systems with the tools to make split-second decisions without the need for human oversight is a game-changer for most industries around the globe, and a technological leap forward that can add $15.7 trillion to the global economy by 2030, according to the analysts at PwC in Sizing the Prize.While Nvidia has been the clearest beneficiary of the AI revolution on a nominal-dollar basis – its market value has climbed by $4.2 trillion since the end of 2022 – the argument can be made that AI-data mining specialist Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has knocked Nvidia from its pedestal.
