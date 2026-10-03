Prediction: Berkshire Hathaway's 2026 Buybacks Will Top $10 Billion

After a year-long hiatus, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) is finally buying back its own stock again, making the shares that remain in circulation all the more valuable. Specifically, after repurchasing none in all of 2025 and only $234 million worth in Q1 of this year, during the second quarter of 2026, Berkshire bought back $4.53 billion of its own stock -- mostly B shares -- bringing its first-half total to $4.76 billion.

Given the trend (along with other information that's been disclosed in the meantime), the conglomerate's total repurchases could exceed $10 billion this year.

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